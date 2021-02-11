СМИ узнали о намерении Лукашенко получить от России еще $3 млрд

Белорусский президент Александр Лукашенко в рамках визита в Сочи, который должен пройти до конца февраля текущего года, намерен попросить Россию о выделении еще одного кредита в размере более $3 млрд, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

Глава Белоруссии в ходе предстоящего визита поднимет вопрос о возможности досрочного получения остатка средств по кредиту, выделенному Москвой на строительство Белорусской атомной электростанции, сообщил источник. В общей сложности Россия предоставила белорусской стороне в 2011 г. займов на сумму $10 млрд. Минск на сентябрь 2020 года использовал только $4,5 млрд от этих средств, говорится в отчете Минфина РФ.

Собеседники издания утверждают, что принципиально вопрос о выделении средств в Кремле уже решен. Белоруссия сможет получить сумму даже большую, чем договаривались ранее, - до $3,5 млрд.

Решение выделить Минску кредит в размере $1,5 млрд принял президент России Владимир Путин 14 сентября 2020 года после встречи в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Позже стало известно, что большая часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности Минском перед Москвой, которая заявила, что и далее будет оказывать экономическую помощь республике в рамках Союзного государства.

