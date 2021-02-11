В 2020 году на площадке московской ОЭЗ в Зеленограде появилось 13 новых арендаторов

Офисные помещения в административно-деловом центре площадки «Алабушево» столичной особой экономической зоны в Зеленограде в 2020 году арендовали 13 предприятий. Они разместились на площади 3,4 тысячи квадратных метров и создали порядка 300 рабочих мест, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В числе новых арендаторов особой экономической зоны производители автомобильной электроники, систем обеззараживания воздуха и воды, холодильного оборудования, медицинских изделий и интегральных схем. Также свой выбор на площадках в Зеленограде остановили инжиниринговые компании, веб-студия, разработчик систем пожарной безопасности.

«Зеленоградская площадка особой экономической зоны активно развивается: больше года назад предприниматели могли разместиться здесь только через строительство собственного завода. В настоящее время «Алабушево» предлагает и другие варианты: аренду как производственных, так и офисных площадей. По итогам 2020 года 13 предприятий арендовали 3,4 тысячи квадратных метров офисных помещений, при этом четыре из них имеют статус резидента и в ближайшие годы построят собственные заводы в «Алабушево». Всего в арендованных помещениях сейчас работают около 300 человек», – рассказал руководитель ведомства.

Предприниматели ценят доступ к инфраструктуре площадки, системам связи и безопасности. Помещения имеют свободную планировку, их можно адаптировать под собственные нужды. Рядом расположена крытая парковка на 900 машино-мест и наземная на 180 машино-мест. На площадке «Алабушево» на данный момент доступны к аренде еще 1,1 тысячи квадратных метров офисных площадей, сказал генеральный глава столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев. Стартовая цена начинается от 7,5 тысячи рублей за один квадратный метр. В стоимость аренды входит эксплуатация и коммунальные услуги.

Административно-деловой центр «Алабушево» расположен на улице Конструктора Лукина. Он включает в себя конференц-залы на 200-250 мест, выставочный центр, переговорные, зал совещаний на 80 мест и лобби-бар. Общая площадь центра превышает 17,8 тысячи квадратных метров.