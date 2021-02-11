В Германии продлили карантин до 7 марта

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель в ходе видеоконференции решили продлить карантинные ограничения, связанные с распространением коронавируса, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Закрытыми остаются гостиницы, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, фитнес-студии, а также предприятия розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек. По решению участников видеоконференции, парикмахерские смогут возобновить работу с 1 марта. Это станет возможным при соблюдении правил гигиены, приеме посетителей строго по записи и использовании медицинских масок.

В то же время Берлин пошел навстречу федеральным правительствам, которые требовали отмены ограничений. Федеральные земли получили право решать, когда возобновить работу школ и детских садов.

Германская телерадиокомпания напоминает, что премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет неоднократно предупреждал о катастрофических последствиях закрытия школ и детсадов для детей и их родителей. А глава Объединения германских городов и местных самоуправлений Герд Ландсберг ранее заявил в интервью радиостанции SWR: «Нервы родителей на пределе. Надо что-то делать».

По решению участников видеоконференции, парикмахерские смогут возобновить работу с 1 марта. Это станет возможным при соблюдении правил гигиены, приеме посетителей строго по записи и использовании медицинских масок.

Следующая встреча канцлера ФРГ с главами земельных правительств, на которой будет обсуждаться тема продления или ослабления локдауна, состоится 3 марта.

Ранее сообщалось, что суд в немецком городе Веймар, рассматривая дело о нарушении коронавирусного карантина местным жителем, оправдал его, охарактеризовал карантинные меры в целом как «катастрофичное ошибочное решение» и признал их противоречащими Конституции ФРГ.

В мотивировочной части судебного решения говорится о том, что ограничения контактов в целом являются «противозаконными, нарушающими табу и обеспечение неприкосновенности человеческого достоинства». Судьи заявили, что политики подрывают основы общества и недопустимым образом ограничивают основные свободы, что ведет к «драматическим последствиям для всех сфер жизни человека».