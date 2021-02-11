В Кремле пообещали подумать над проведением телефонных брифингов Путина с журналистами

Новый формат общения по телефону между президентом и представителями СМИ вполне может войти в обиход, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал подумать над организацией данной формы взаимодействия в срочных случаях.

«Мы обязательно обратим на это внимание. И мы обратимся к президенту с просьбой использовать те или иные содержательные мероприятия с тем, чтобы такие быстрые телефонные брифинги планировать», - сообщил чиновник журналистам, отвечая на вопрос об организации общения с главой государства в условиях отсутствия мероприятий из-за коронавируса.

Также Песков призвал сотрудников СМИ надеяться на скорое возвращение к нормальной жизни в «обозримом будущем» и «не быть пессимистами». При этом, когда это будущее наступит, понимания нет, добавил чиновник.

Ранее Песков заявлял, что к августу можно будет опять жить «с открытым забралом», поскольку к середине лета доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу может достигнуть 60%. Этот факт позволяет надеяться на возвращение к нормальной жизни, резюмировал представитель Кремля.

