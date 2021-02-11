В Кремле заявили, что некоторые российские СМИ работают плохо и скучно

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков. заявил, что некоторые российские СМИ работают блестяще, а какие-то – «плохо и скучно».

«Да, какие-то СМИ работают плохо, скучно, – цитирует представителя Кремля РИА Новости. – А какие-то – работают блестяще».

В целом же, по словам Пескова, отечественные медиа вполне успешны, если предоставляемая ими «услуга соответствует спросу».

При этом, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в ходе вчерашней встречи с главными редакторами отечественных СМИ, которая проходила в видеоформате, журналисты не просили Владимира Путина дать оценку своей работе, «они интересовались другими вопросами».

«Вы же предоставляете услугу, которая имеет спрос. Если эта услуга соответствует спросу – значит вы успешны. Если не соответствует – то неуспешны», – отметил Песков.

Он также раскрыл некоторые детали вчерашней встречи. По его словам, в ходе неё обсуждался широкий круг вопросов, и Путин детально на них ответил.

«Беседа была без какой-то заданной повестки дня и касалась самого широкого круга вопросов, и как всегда наш лидер исчерпывающе и детально отвечал на все поставленные вопросы, – пояснил пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что в Кремле недовольны утечками деталей разговора, которые просочились в прессу. Он считает, что такие поступки не способствуют взаимному доверию.

«К сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, «слили» просто какую-то часть беседы своим коллегам. Мы в этой связи сожалеем», – резюмировал представитель Кремля.

Напомним, 10 февраля президент РФ Владимир Путин провёл закрытую встречу с главредами отечественных СМИ. Эта встреча проходила в формате видеоконференции. В ней участвовали 35 человек — главные редакторы и руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ, информагентств.