В Москве число коек для пациентов с COVID сократили еще на треть

В Москве на треть сократят число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тыс. коек», - заявила чиновница, которую цитирует Telegram-канал социального комплекса Москвы.

Она также сообщила, что два крупнейших стационара на 2 тыс. коек, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID, возвращаются к привычной работе. Речь, по словам Раковой, идет о больницах №52 и 5 им. Филатова. Также из работы выводится около 2,7 тыс. коек, развернутых для ковид-больных в резервных госпиталях. Ситуация позволяет остановить прием больных с коронавирусом в трех корпусах госпиталя в Сокольниках. Общее число коек для таких больных уменьшается и в Крылатском, АТЦ «Москва» и Коммунарке. Ракова сообщила, что всего в Москве коечный фонд дял больных с коронавирусом составит около 9 тыс. коек.

Москва продолжает оставаться на первом месте по заболеваемости COVID, в городе за сутки выявили 2040 случаев заражения. За весь период в столице зарегистрировано 950 тыс. случаев COVID, из которых почти 862 тыс. пациентов выздоровели, 14 тыс. скончались, 74 тыс. продолжают лечение. За Москвой следует Санкт-Петербург (+1127), на третьем месте Московская область (+721).