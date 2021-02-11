В России выявлено более 15 тыс. новых случаев COVID за сутки

В России за минувшие сутки выявлено 15 038 новых случаев коронавируса нового типа, передает оперштаб. 10 февраля сообщалось о 14 494 случаях заражения.

Нарастающим итогом в стране зафиксировано более 4 млн случаев заражения. За сутки скончались 553 заболевших, за весь период - 78 тыс.пациентов. Выздоровели 3,5 млн пациентов, из них 21 961 пациент был выписан по выздоровлении за последние 24 часа.

Москва продолжает оставаться на первом месте по заболеваемости COVID, в городе за сутки выявили 2040 случаев заражения. За весь период в столице зарегистрировано 950 тыс. случаев COVID, из которых почти 862 тыс. пациентов выздоровели, 14 тыс. скончались, 74 тыс. продолжают лечение. За Москвой следует Санкт-Петербург (+1127), на третьем месте Московская область (+721). В пятерку вошли Нижегородская область (+454) и Воронежская область (+363).

Россия занимает пятую строчку мирового антирейтинга стран с наибольшим количеством больных коронавирусом, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Лидируют США, где за все время выявлено 27,3 млн случаев заражения, далее следуют Индия (10,9 млн), Бразилия (9,7 млн) и Великобритания (более 4 млн). Всего в мире выявили 107,4 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,4 млн смертей от него.

