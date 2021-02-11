Выйти в ноль

Минэнерго разработало законопроект по обращению низкоуглеродных сертификатов в России. Он будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию.

Низкоуглеродный сертификат – это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии с использованием атомной энергии или возобновляемых источников (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции или другие типы), то есть сертификат будет подтверждать, что электростанция произвела определенный объем экологичной электроэнергии.

Законопроект Минэнерго – практическое применение Парижского соглашения в России по снижению углеродных выбросов. Цель соглашения: сдержать рост глобального потепления. Согласно документу, все подписавшиеся страны должны попытаться ограничить рост температуры на Земле ниже 2 °C (а в идеале — ниже 1,5 °C). Эксперты ООН уверены, что это может помочь в будущем избежать серьезных катаклизмов, вызванных глобальным потеплением.

Россия разработала два сценария до 2050 года понижения выброса углерода. Базовый сценарий предусматривает снижение углеродоемкости российского ВВП на 9% к 2030 году и на 48% к 2050 году, по сравнению с 2020 годом. Также стратегией предусматривается создание национального регулятора выброса углерода и системы климатического мониторинга.

Одним из инструментов снижения выбросов углерода предлагается сделать углеродный налог и систему торговли квотами на выбросы углерода (СТВ). Низкоуглеродный сертификат - один из элементов этой международной системы.

Один из лидеров практического внедрения Парижских соглашений в России - En+ Group. Компания не только старается идти в ногу с политикой государства, но и предвосхищает ее. Благодаря инициативам основателя компании Олега Дерипаски за последние годы все предприятия, входящие в контур EN+ Group прошли скрупулезный аудит. Некоторые из них пришлось серьезно модернизировать для того, чтобы они соответствовали экологическим стандартам, предусмотренным Парижским соглашением. В настоящий момент на предприятиях компаний, входящих в En+ Group, или в которых En+ Group однин из основных акционеров, внедрена и уже успешно функционирует система экологического менеджмента на основе международного стандарта ISO 14001:2015. Это один из стандартов Парижского соглашения, направленный на рациональное использование природных ресурсов и минимизацию негативного влияния на окружающую среду. Согласно ему, компании и правительства должны обеспечить баланс между окружающей средой, обществом и экономикой, чтобы одновременно удовлетворить потребности уже живущих людей, но без ущерба для возможностей будущих поколений.

Однако это касается старых предприятий, все новые заводы – и Богучанский алюминиевый завод, и строящийся Тайшетский алюминиевый завод, и запущенный в середине 2000-х проектировались с учетом экологических требований «на перспективу». Такой технологический задел позволяет опережать мировые стандарты, такую цель при создании производств ставил основатель компании промышленник Олег Дерипаска, поэтому тренд на живет в компании уже несколько десятилетий.

Также En+ Group осуществляет техническую перестройку и модернизацию сразу на нескольких своих крупных объектах. Так, например, на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group, реализуется одна из самых масштабных в России программ технического перевооружения «Новая энергия». В рамках нее производится комплексная замена основного и вспомогательного оборудования. Цель «Новой энергии» — повышение надежности и безопасности всех ГЭС. Программа рассчитана до 2046 года, инвестиции по ней оцениваются примерно в 55 млрд рублей.

Также в прошлом году En+ Group начала проекты по модернизации ТЭЦ. На ТЭЦ-6 в Братске до 2022 года будут заменены основные элементы оборудования, в результате мощность станции увеличится на 5 МВт. Стоимость проекта составляет почти 1,6 млрд рублей. Для ТЭЦ-10 в Иркутске компания подписала договор о поставке трех турбогенераторов нового поколения общей мощностью 450 МВт. Их стоимость превышает 1,3 млрд рублей. А еще на ТЭЦ-10 будут выполнены работы по модернизации трех энергоблоков на сумму в 1,1 млрд рублей.

Добавим, в 2018 году по указу президента в России начала, в рамках национального проекта «Экология», действовать концепция «Чистый воздух», цель которой - кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. «Чистый воздух» предусматривает уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов вредных веществ в атмосферный воздух наиболее загрязненных городов страны. В этот список входят: Братск, Липецк, Магнитогорск, Красноярск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Медногорск, Омск, Норильск, Чита, Челябинск и Череповец. На территории этих городов проживают более 6 миллионов человек. En+ Group участвует в нацпроекте с самого начала его существования.

Например на том же Красноярском Алюминиевом заводе внедряются решения, которые бы позволили до 2024 года снизить выбросы по бензапирену на КрАЗе на 60-80%. Такую задачу поставил основатель компании Олег Дерипаска еще в 2017 году. За это время на предприятии перешли на новый вид сырья — экологичный пек.

В целом стратегия En+ Group предполагает минимизацию потерь электроэнергии при передаче и наращивание доли генерации по месту ее потребления. Так как гидроресурсы являются одним из наиболее экологичных источников энергии, их максимальное использование позволит значительно снизить выбросы углерода от тепловых электростанций.

Стоит отметить, что запланированное на 2022 год введение углеродного налога на импорт в страны Евросоюза может затронуть почти 42% российского экспорта. Аналитики KPMG считают, что при введении углеродного сбора с 2022 года суммарные потери экспортеров лишь в первый год составят 3,6 млрд евро. Далее налоговый сбор будет ежегодно увеличиваться и в 2030 году составит 8,2 млрд евро. Таким образом для российских экспортеров, работающих на рынках Европы жизненно важно как можно раньше озаботиться перестройкой, которая бы позволяла соответствовать новому «зеленому миру».