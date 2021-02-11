Врач-инфекционист рассказал, когда можно будет отменить масочный режим в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда в России можно будет отменить обязательный масочный режим. По его мнению, это возможно будет сделать не раньше мая в целом по стране, и в июне – в Москве, передаёт РИА Новости.

«Сейчас отменять масочный режим рано, – подчеркнул специалист. – В настоящий момент у нас есть большая группа людей, восприимчивых к COVID-19, которые не переболели. Научные работы показывают, что коронавирусная инфекция является дозозависимой, и протекание заболевания зависит от количества вируса, которое попадает в организм».

Тимаков также пояснил, что у некоторых людей маленькая вирусная нагрузка, которая не вызывает заболевания. Однако, когда масок не будет эта нагрузка увеличится, а соответственно возрастёт и риск заражения.

«Поэтому маска в данном случае выступает естественным барьером. Когда будет солнце, когда будут проветриваться помещения везде, где люди массово скапливаются, когда начнут работать кондиционеры, которые будут проветривать помещения, — где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, июнь, вот к лету обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере. Рекомендованный для тех, кто еще не болел и не вакцинировался», – резюмировал Тимаков.

Ранее сообщалось https://expert.ru/2021/02/10/onishchenko-prizval-otmenit-masochnij-rezhim-v-rossii/, что депутат Госдумы, бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что режим обязательного ношения масок необходимо отменить по всей России. По его словам, пришло время раскачивать «болото» с затянувшимися эпидемиологическими мерами.

Как подчеркнул специалист, этим необходимо заниматься всем регионам, так как «затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать».

«И самое главное — надо стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш с масками, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией», — подчеркнул депутат.

При этом после послаблений, по мнению Онищенко, необходимо усилить мониторинг за соблюдением мер на мероприятиях.

Напомним, по данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявлено15 038 новых случаев коронавируса нового типа. Нарастающим итогом в стране зафиксировано более 4 млн случаев COVID-19. За сутки скончались 553 заболевших, за весь период - 78 тыс. человек. Выздоровели 3,5 млн пациентов, из них 21 961 пациент был выписан по выздоровлении за последние 24 часа.

Москва продолжает оставаться на первом месте по заболеваемости коронавирусом, в городе за сутки выявили 2040 случаев заражения. За весь период в столице зарегистрировано 950 тыс. случаев COVID-19, из которых почти 862 тыс. пациентов выздоровели, 14 тыс. скончались, 74 тыс. продолжают лечение. За Москвой следует Санкт-Петербург (+1127), на третьем месте Московская область (+721). В пятерку также вошли Нижегородская область (+454) и Воронежская область (+363).

