Акции дня: бумаги «ПИК» на пике

Лучше рынка торговались акции строительной группы компаний «ПИК» по итогам торговой сессии на Мосбирже в пятницу, 12 февраля. За день бумаги подорожали на +2,78% до 755,4 рублей за акцию.

Ранее в компании сообщили, что могут пересмотреть дивидендную политику. Сейчас она базируется на операционном денежном потоке и подразумевает выплату не менее 30% от чистого операционного денежного потока. В планах компании несколько вариантов новой дивполитики: либо привязать ее P&L (отчет о будущих финансовых результатах), либо к чистой прибыли, либо, возможно, к EBITDA. Нынешняя дивполитика существует с 2017 года. С тех пор компания выплачивала дивиденды трижды, каждый раз по 22,71 рубля на акцию на общую сумму около 15 млрд рублей.

Привязка дивидендов к финансовому результату может повысить привлекательность растущего бизнеса компании для инвесторов, считают аналитики «Промсвязьбанка». Эксперты «АТОН» назвали «ПИК» фаворитом в секторе девелоперов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,37% до 3427,08 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,05% до 1461,99 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:01 мск составила 61,57 долларов за баррель (+0,70%). Российская валюта слабела – 73,87 рублей за доллар.