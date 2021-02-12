Лондон теряет неофициальный титул финансовой столицы Европы

Амстердам обошел Лондон как главный финансовый центр Старого Света по торговле ценными бумагами. В январе объемы торговли акциями в столице Соединенного Королевства снизились, по данным биржевого оператора СВОЕ, вдвое: с 17,5 млрд евро до 8,6 млрд евро. Специалисты сходятся во мнении, что начинают сказываться последствия Брексита. За этим, считают они, последует еще один удар, вне всяких сомнений вызванный окончательным выходом Британии из объединенной Европы. Следующим символическим ударом скорее всего станет потеря Лондоном лидерства на континенте по числу финансовых компаний в Сити.

На фоне двукратного падения объемов торгов ценными бумагами впечатляюще выглядит почти четырехкратный рост их объемов в голландской столице, которая в прошлом году занимала по этому показателю лишь шестое место в Европе — с 2,6 млрд евро до 9,2 млрд евро в январе.

По правилам Евросоюза, европейские ценные бумаги должны торговаться на биржах и площадках, имеющих статус эквивалентности. Этот статус означает признание сторонами стандартов друг друга в регуляционной сфере. Британцы этот статус получить не смогли, и их шансы на его получение оцениваются невысоко. Поэтому крупные биржевые операторы CBOE и Turquoise в январе 2021 года перевели свои книги заказов из Лондона в Амстердам.

И все же, пока поводов для волнений нет, считают британские эксперты. Цифры, на первый взгляд, выглядят, конечно, угрожающе. Однако в целом последствия Брексита для Сити, по крайней мере, на данном этапе незначительные.

«По рабочим местам, налоговым поступлениям и другим показателям, — объясняет директор консалтинговой фирмы Duff & Phelps Ник Бейли, — перевес Нидерландов сейчас чисто символический. С другой стороны, в финансах это тоже много значит».

На континентальных клиентов и операции в евро ориентированы приблизительно 20 процентов рынка оказания финансовых услуг в Великобритании. Более половины финансовой системы обслуживает клиентов внутри королевства.

Тем не менее, эксперты считают, что ситуация достаточно серьезная, потому что Сити уже потерял больше, чем просто торговлю акциями. Например, объем номинированных в евро свопов в январе составлял всего лишь 10% рынка, а в июле прошлого года — почти 40%.

Эти и другие изменения могут спровоцировать солидный отток финансистов на континент. В консалтингово-аудиторской компании Deloitte, к примеру, полагают, что Лондон сейчас должен волновать вопрос: продолжит ли Европа признавать его клиринговые дома после переходного периода, который продлится 18 месяцев, и разрешат ли менеджерам фондов работать с европейскими активами на территории Соединенного Королевства? Изменения в этих секторах могут иметь для Сити, уверены специалисты, куда более серьезные последствия, чем торговля акциями.