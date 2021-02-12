Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

На сегодняшнем заседании Совета директоров ЦБ РФ, которое стало первым в 2021 году, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.

Это уже четвёртая подряд пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики российского регулятора: 18 сентябре, 23 октября и 18 декабря 2020 года Центробанк также сохранял ставку на уровне 4,25%. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 3,7-4,2%. Кроме того, регулятор повысил прогноз по цене нефти Urals в 2021 году до 50 долл. с 45 долл. за баррель, в 2022 году - до 50 долл с 45 долл. за баррель.

Решение Центробанка по ключевой ставке было ожидаем и не стало сюрпризом. Большинство аналитиков сходилось во мнении, ставка останется на нынешнем уровне. В частности, такой прогноз сделали в Сбербанке.

«Мы ожидаем, что в эту пятницу ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 4,25%. Возможно, регулятор также сообщит, что цикл снижения ставки завершен. При этом мы полагаем, что он оставит возможность для первого повышения ставки в середине 2022 года. По итогам заседания в феврале ЦБ также обновит прогнозы и, вероятно, представит долгожданный прогноз траектории ключевой ставки, обещанный на этот год», – заявил на этой неделе стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Николай Минко.

В целом это мнение совпадало с мнением большинства экспертов. Различались в основном прогнозы по срокам возможного повышения ставки. Снижение ключевой ставки ждали лишь в Международном валютном фонде (МВФ).

В своих рекомендациях его эксперты призывали российский ЦБ продолжить курс на смягчение денежной политики и выразили уверенность в том, что в этом году ключевая ставка может быть снижена еще на 50 базисных пунктов. Что самое любопытное, МВФ предлагает снижать ставку, чтобы не допустить сползания инфляции ниже целевого уровня в 4%.

Напомним, весной-2020 на фоне пандемии коронавируса Банк России запустил механизм снижения ключевой ставки для поддержки экономики страны в кризисный период. Всего с апреля по июль ключевая ставка была снижена с 6,25% до 4,25% годовых. Однако с тех пор она остаётся неизменной.