Диетолог рассказала, как замедлить старение мозга

С помощью сбалансированного питания можно замедлить старение мозга, рассказала Ханна Брей, которую цитирует Daily Express.

«Наш мозг неизбежно начнет работать немного хуже с годами, однако мы ежедневно можем помогать ему нормально функционировать и замедлить процесс старения», - отметила Брей. Она советует придерживаться средиземноморской диеты, которая включает в свой состав большое количество овощей, фруктов, рыбы и оливковое масло. Все эти продукты богаты витаминами и жирными кислотами, которые необходимы для работы мозга.

Брей советует выбирать более темные по цвету овощи, что является показателем высокого содержания антиоксидантов. Врач добавила, что черный виноград и голубика помогают улучшить память и сообразительность, а в овсяную кашу лучше добавлять корицу, которая стабилизирует уровень сахара в крови.

По мнению Брей, важно делать перерывы между едой не менее 12 часов, что дает мозгу отдохнуть. Также врач уверена, что регулярные занятия спортом и прогулки на свежем воздухе улучшают когнитивные функции, так как способствуют улучшению циркуляции крови.

