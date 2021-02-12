Доктор Мясников назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый главный фактор риска для развития инсульта и инфаркта. По мнению специалиста, это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена, передаёт РИА Новости.

Доктор Мясников также отметил, что кроме всего прочего – ожирение ещё и второй, после курения, фактор риска для онкологических заболеваний, так как лишний вес приводит к «лежащей в основе рака» нечувствительности к инсулину.

Как напомнил медик в настоящее время сейчас в мире от лишних килограммов и ожирения страдают более 2,5 млрд человек, что составляет около 40% от населения Земли.

Ранее сообщалось, что Мясников назвал самый идеальный для человека продукт питания, в котором вообще нет никаких изъянов. По его словам, речь идёт о бобовых. Как пояснил доктор, бобовые содержат много клетчатки, без которой человеческий организм не может обойтись.

«Клетчатка снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, бобовые содержат растительный белок, который необходим людям, страдающим повышенным артериальным давлением», – подчеркнул врач.

К тому же, как напомнил он, это низкокалорийный продукт, содержащий витамины группы B и микроэлементы селен и калий.

«Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых. Но ничего кроме метеоризма. Но даже этот маленький минус можно устранить, если замачивать бобовые с вечера и варить с утра без соли», – резюмировал Мясников.

