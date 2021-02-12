Новое правительство Италии скорее всего возглавит экс-глава ЕЦБ Марио Драги

Крупнейшая партия в парламенте Италии – движение «Пять звезд» согласилась поддержать новое правительство Италии, если его возглавит бывший президент ЕЦБ Марио Драги, которого на Апеннинах часто называют по аналогии с главным героем видеоигры «супер Марио». В проведенном в онлайн-режиме голосовании 59% из 74537 членов движения, участвовавших в голосовании, высказались за поддержку партией правительства во главе с Марио Драги. Правда, многие сторонники супер Марио выдвигают при этом одно условие – в кабинете должно появиться новое министерство – «суперминистерство экологического перехода».

«Сегодня наши члены вновь продемонстрировали высокую зрелость и верность институтам и принадлежности своей стране»,- прокомментировал результаты голосования на своей странице в Facebook лидер движения «Пять звезд», бывший глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Лично Ди Майо уже поддержал Драги. Так же, кстати, как и основатель движения «Пять звезд» Беппе Грилло.

Марио Драги готовы поддержать популисты, но говорить, что подавляющее большинство их выступает за то, чтобы новое правительство обязательно возглавлял бывший главный банкир Европы, будет преувеличением. У решения партии поддержать Драги есть немало противников и внутри нее самой. Так, один из тех, кто голосовал «против», видный член движения «Пять звезд» Алессандро Ди Баттиста, продолжающий придерживаться ранней евроскептической позиции «Пяти звезд», в знак протеста объявил об уходе из партии.

«У меня нет иного выхода, кроме ухода,- пояснил он.- Отныне я не говорю от имени «Пяти звезд», потому что движение «Пять звезд» не говорит от моего имени».

Ди Баттисте также не понравилось, что Марио Драги поддержал и давний враг «Пяти звезд», бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который возглавляет правоцентристскую партию «Вперед, Италия!»

На стороне супер Марио и остальные главные политические силы Италии: ультраправая партия «Лига» во главе с Маттео Сальвини и левоцентристская Демократическая партия, которую возглавляет Никола Дзингаретти. Так что, очевидно, нынешний политический кризис в Италии будет недолгим. Его спровоцировал в январе еще один бывший премьер-министр - Маттео Ренци, лидер партии «Италия Вива», входившей в правящую коалицию Джузеппе Конте. После того, как «Италия Вива» вышла из правительства, кабинет Конте потерял большинство в парламенте и был вынужден уйти в отставку.

Уход из коалиции Ренци объяснил недовольством действиями премьера Конте во время пандемии.

Марио Драги 73 года. Несмотря на финансово-экономическое «прошлое» он, как оказалось, пользуется поддержкой главных политических партий полуострова. Популярен он и среди населения Италии. Его, например, считают спасителем единой европейской валюты во время финансового кризиса. Сейчас он решил погрузиться в опасные политические воды Италии. Кстати, с политикой он знаком, потому что глава ЕЦБ волей-неволей должен быть еще и политиком. Хотя, конечно, в первую очередь он – финансист.

Между прочим, в бурные девяностые, когда Италию сотрясали волны приватизаций и антикоррупционные расследования, Драги возглавлял Казначейство.

«Он – очень опытный политик и не собирался быть только банкиром,- объясняет депутат парламента Бруно Табаки, который знаком с Драги почти сорок лет.- Другого и нельзя ждать от человека, который восемь лет руководил ЕЦБ, которому приходилось иметь дело с такими финансистами, как глава Bundesbank, и который спас еврозону».