Эксперт рассказал, как отличить поддельную квитанцию за «коммуналку»
Отличить настоящую платежную квитанцию на коммунальные услуги от поддельной не так просто, как кажется, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Главное отличие настоящей «платежки» от фейковой - это номер указанного в ней расчетного счета. Если не проверить цифры, то легко можно заплатить не поставщику услуг, а мошеннику.
«Обычно в поддельной квитанции есть даже QR-код и возможность быстрой оплаты, но в момент, когда вы будете совершать платеж, вы можете увидеть, что платите коммерческой организации, а не государственной», - рассказал эксперт.
Во-первых, в случае оплаты через QR-код быстрым платежом, необходимо перепроверить цифры, которые указаны в квитанции в приложении онлайн. При этой процедуре сотрудники банка заметят, если адресат является коммерческой организацией.
Также можно проверить расчетный счет ГБУ, обслуживающего многоквартирный дом, через интернет или «пробить» конкретного получателя ЕИРЦ и сверить полученные данные в квитанции. Остальные данные, как правило, совпадают, поскольку мошенники стараются не вызвать у своих жертв ни малейшего подозрения, заключил Петропольский.