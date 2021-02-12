Инфекционист Тимаков предупредил о риске новой волны коронавируса в России

Известный российский врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о риске новой волны коронавируса в нашей стране. По его мнению, весенний всплеск COVID-19 в РФ будет в той или иной форме. При этом специалист предположил, что новая волна коронавируса накроет страну в середине апреля. Поэтому преждевременный отказ от базовых антиковидных ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости, передаёт РИА Новости.

Напомним, накануне Тимаков рассказал, когда в России можно будет отменить обязательный масочный режим. По его мнению, это возможно будет сделать не раньше мая в целом по стране, и в июне – в Москве.

«Сейчас отменять масочный режим рано, – подчеркнул специалист. – В настоящий момент у нас есть большая группа людей, восприимчивых к COVID-19, которые не переболели. Научные работы показывают, что коронавирусная инфекция является дозозависимой, и протекание заболевания зависит от количества вируса, которое попадает в организм».

Тимаков пояснил, что у некоторых людей маленькая вирусная нагрузка, которая не вызывает заболевания. Однако, когда масок не будет эта нагрузка увеличится, а соответственно возрастёт и риск заражения.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы, бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что режим обязательного ношения масок необходимо отменить по всей России.

Как подчеркнул специалист, этим необходимо заниматься всем регионам, так как «затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать».

«И самое главное — надо стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш с масками», – подчеркнул депутат.

При этом после послаблений, по мнению Онищенко, необходимо усилить мониторинг за соблюдением мер на мероприятиях.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили ещё 15 089 новых случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 4 млн случаев заражения. 3,5 млн пациентов выздоровели, 78 тыс. – скончались. За сутки умерли 507 человек, выписаны из больниц 20 720 пациентов.

Наибольшее число заболевших за последние 24 часа выявлено в Москве – 2139 новых случаев. За весь период в столице зафиксировано 953 тыс. случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением врачей остаются более 73 тыс. заболевших.

На втором месте находится Санкт-Петербург (+1134). На третьем - Московская область (+ 842). В пятерку вошли Московская область Нижегородская область (+439) и Воронежская область (+359).