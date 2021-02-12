Инвестор вложит 2 млрд руб. в производство обуви в Москве

Комплекс по производству и ремонту обуви появится на севере Москвы. Соответствующее решение приняли на заседании градостроительно-земельной комиссии города, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Новое производство появится в районе Восточное Дегунино на улице Дубнинская. Инвестор построит административно-производственный центр по изготовлению, складированию и мелкому ремонту обуви и изделий из кожи. В создание нового объекта планируется вложить 2 млрд рублей и создать на нем около тысячи новых рабочих мест», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестор – компания «Рандеву» – уже более 20 лет специализируется на торговле обувью и кожаными аксессуарами на российском рынке. Сегодня число розничных магазинов ее сети по всей стране насчитывает более ста.

«Новый комплекс, общая площадь которого превысит 67 тысяч квадратных метров, позволит «Рандеву» расширить свою работу, а также даст городу новые рабочие места. Помощь по локализации производства на территории города может получить как московская, так и компания из другого региона, для этого нужно обратиться в департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы», - сообщил руководитель ведомства Александр Прохоров.