Казахстан зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Казахстан зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V».

«Казахстан стал 27-й страной, разрешившей вакцину «Спутник V», – сказано на в официальном твиттере российской вакцины.

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что все жители России смогут вакцинироваться от коронавируса SARS-CoV-2 до июня текущего года.

«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия – фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», – сказал Дмитриев.