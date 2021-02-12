Курс доллара: Райффайзенбанк сделал неожиданный прогноз по рублю

В четверг рубль укрепился к основным резервным мировым валютам на фоне развернувшихся вверх мировых ценах на «чёрное золото», а также в ожидании заседания российского регулятора по ключевой ставке.

Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 73,61, что на 43 коп. меньше, чем было сутками ранее. К закрытию основной сессии на Мосбирже просел и евро – единая валюта ЕС торговалась в это время по 89,27 (-33 коп.).

По мнению экспертов, рубль вчера подорожал в обеих парах благодаря подсократившей снижение нефти, а также в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которое пройдёт сегодня. В частности, аналитики полагают, что регулятор продлит паузу в цикле смягчения кредитно-денежной политики, сохранив ставку на уровне 4,25%.

При этом некоторые из них считают, что Центробанк заявит о том, что период цикла снижения ставки завершён. Ряд аналитиков рассуждает о сроках возможного ужесточения политики ЦБ. Напомним, последний раз Банк России снижал ключевую ставку на 25 б.п. до её нынешнего уровня на июльском заседании прошлого года. На своих последующих заседаниях - в сентябре, октябре и декабре - регулятор оставлял ставку без изменений.

Кроме того, рубль поддерживается устойчивым интересом со стороны глобальных игроков к риску. Инвесторы позитивно оценили заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что американский центробанк продолжит стимулирование экономики США благодаря низким процентным ставкам и выкупу активов в крупных объёмах.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» считают, что в четверг национальную валюты поддержал российский Минфин, снизивший покупки валюты.

Также за рубль высупает сокращение санкционных рисков. Тот факт, что скорее всего, ограничительные меры будут персональным и не затронут отдельные секторы отечественной экономики, для нашей валюты момент исключительно позитивный.

К середине этой недели рубль немного притормозил, напомнили в банке. Однако в четверг, особенно ближе к вечеру он вновь стал набирать обороты, причём в обеих парах.

Среди факторов его поддержки – глобальный risk-on, а также мировые цены на «чёрное золото», которые хоть немного и остановились в росте, но находятся на высоком уровне на фоне снижения покупок валюты российским финансовым ведомством. Кроме того, «россиянину» помогает ослабление «американца» на глобальном рынке.

Однако в краткосрочной перспективе можно ожидать стабилизации доллара и курсов валют EM, что вернёт рубль к отметке в 74,00 руб., заявили в банке «Санкт-Петербурге».

Евгений Миронюк из ИК «Фридом Финанс» считает, что до конца этой недели вряд ли, что-то способно оказать заметное влияние на курсовую динамику.

«Вчера рубль торговался ниже 74,00 за доллар и в пределах 89,50 – за евро. Внутренние факторы особого влияния не оказывали. Сегодня все ждут что ЦБ оставит ключевую ставку на нынешнем уровне. А если ещё и внешний фон останется спокойным, а новых санкционных угроз не будет, то мы полагаем, что пара доллар-рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 73,50-74,00, а пара евро-рубль - в коридоре 89,00-89,70», – прогнозирует он.

В свою очередь в Райффайзенбанке сделали неожиданный прогноз по курсу рубля, отметив что потенциал его роста низкий даже без санкций. По мнению этой кредитной организации, причина такого негативного прогноза – ухудшение платёжного баланса России.

«Анализ цифр платёжного баланса позволяет утверждать, что у российской валюты нет серьёзного потенциала для укрепления, даже если риск новых ограничений не реализуется», – пояснил аналитик этой кредитной организации Денис Порывай.

При этом он напомнил, что по предварительным данным ЦБ, сальдо текущего счёта платежного баланса оказалось положительным – 6,8 млрд долл., в то время как в Райффайзенбанке ожидали цифру выше 15 млрд.

По мнению эксперта, причина такого расхождения заключается в существенном увеличении импорта, несмотря на «заморозку» экономики из-за пандемии COVID-19 и ослабления рубля, а также в вероятном сокращении физического экспорта «чёрного золота».

«Корректировка модели оценки платёжного баланса на дальнейший рост импорта и больший отток капитала позволяет нам глворить, что равновесный курс национальной валюты при цене за бочку нефти сорта Brent в 61,00 долл. должен составлять 66,00 руб.».

Однако, как отметил он, есть отклонение текущего курса от равновесного сразу на 10%. И объясняется это ожиданием введения жёстких рестрикций.

«Рынок закладывает 50% на то, что санкции будут введены. Мы не считаем, что эта вероятность упадёт до нуля. В этой связи можно предположить, что лишь небольшая часть потенциала для укрепления курса нашей валюты может реализоваться», – резюмировал Порывай.