Меркель признала свои ошибки в борьбе с пандемией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что допустила ошибки в реагировании на всплеск коронавирусной инфекции в Германии и недостаточно хорошо подготовила страну к внедрению вакцины, сообщает Bloomberg.

По ee словам, реакция властей осенью была “слишком нерешительной”, весной при этом правительство медлило с введением масочного режима.

Ангела Меркель в пятницу в интервью телеканалу ZDF пыталась отстоять свою стратегию закупки вакцин от коронавируса через Европейский Союз.

"Я не хочу ходить вокруг да около: есть разочарование”, - сказала она. - Может быть, это разочарование как-то связано с тем, что поначалу меня впечатлило, что у нас даже будет вакцина меньше чем через год. Это огромное достижение." Но на это нельзя было уповать, добавила она.

Меркель подтвердила, что ЕС заказал достаточное количество вакцин и что Германия будет располагать необходимым объемом препаратов.

В последние недели Меркель часто выступает на телевидении на фоне критики из-за медленных темпов открытия экономики и вялой вакцинации.

Немецкие власти согласились на этой неделе ослабить некоторые ограничения и открыть путь к возвращению к некоторой видимости нормальности после нескольких месяцев жестких мер. Приближение выборов и окончание срока полномочий Меркель все больше придает политический подтекст действиям властей по борьбе с пандемией.

Центральные и региональные власти ФРГ установили жесткие критерии для открытия небольших магазинов, воздерживаясь при этом от более широкого плана смягчения мер на фоне опасений по поводу быстрого распространяющихся новых штаммов вируса.

Меркель еще раз предостерегла от поспешного открытия экономики Германии.

“Это зависит от нас и грамотных первых шагов, сможем ли мы пройти через пандемию без большой третьей волны”, - сказала она. Если уровень заражения снизится до уровня ниже 35 случаев на 100 000 человек в течение семи дней и если он не будет расти по крайней мере две недели, “мы можем рассмотреть следующий шаг.”, - резюмировала Меркель.