Московский молочный комбинат инвестировал в модернизацию производства свыше 500 млн руб.

Лианозовский молочный комбинат после установки нового оборудования и запуска фасовочной линии начал выпускать новые виды творожков и йогуртов. В модернизацию производства предприятие вложило более 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Это крупнейшее в Восточной Европе предприятие по производству продуктов питания, входящее в состав компании PepsiCo. Предприятие производит продукцию под брендами «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», «Имунеле», «Мажитэль», а также детское питание под марками «Агуша» и «Чудо детки».

«Лианозовский молочный комбинат, который обладает статусом промышленного комплекса Москвы, постоянно модернизирует производство и наращивает ассортимент выпускаемой продукции. Так, благодаря новым проектам на заводе установлены фасовочная линия, а также отдельная моечная станция для фасовочных автоматов. Общий объем вложенных в модернизацию средств превысил 500 млн рублей. Теперь комбинат выпускает новые виды йогуртов и творожков», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

На новой линии производительностью 12 тысяч упаковок в час будут изготавливать йогурты со сладкими насыпками в двухсекционном стаканчике по 105 г. Оборудование позволяет производить продукты, сочетающие в себе разные по форме, консистенции и плотности хрустящие насыпки, сохраняя их соотношение в каждом стаканчике неизменным. В рамках модернизации также установили моечную станцию для соблюдения всех требований при производстве продуктов, содержащих орехи.

«Развитие ассортимента молочных продуктов – это ответ на постоянно меняющиеся запросы наших потребителей. Мы знаем, что люди хотят пробовать новинки, и стараемся оправдывать их ожидания, тщательно изучаем потребительские тренды и инвестируем в продуктовые инновации», – рассказал президент PepsiCo Россия, Белоруссия, Кавказ и Центральна Азия Давид Манзини.