Названы самые популярные у мужчин города для путешествий

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав данные оплаченных броней отелей, квартир и домов ко Дню защитника Отечества, выявили самые популярные у мужчин российские города для путешествий.

Выяснилось, что сильная половина выбирает как мегаполисы, так и небольшие города. В ТОП-10 востребованных направлений вошли: Севастополь, Подольск, Геленджик, Санкт-Петербург, Сургут, Новый Афон, Красноярск, Шерегеш, Воронеж и Казань, передаёт РИА Новости.

При этом, установлено, что мужчины-путешественники предпочитают отдыхать в одиночку или компаниями. Например, в маленькие города предпочитают ездить по одну, максимум два человека, а в Санкт-Петербург и Москву, отправляются с двумя-тремя друзьями.

Лидером по бронированию на 23 февраля 2021 года стал Севастополь (26%). На втором месте подмосковный Подольск (19%). Далее следуют Геленджик и Санкт-Петербург – по 9%. Среди популярных у мужчин городов также Сургут (7%), Новый Афон (6%), Красноярск (5%), Шерегеш (3,5%), Воронеж (3%) и Казань (2,5%).

При этом Москва в десятку самых популярных у мужчин городов для путешествий не попала.

