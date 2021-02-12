Цены на нефть падают на прогнозе ОПЕК о росте спроса

Утром 12 февраля мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику на пессимизме «быков», который вызван докладами ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов. Цены на сырье отступают от рекордных показателей второй день подряд.

По состоянию на 7.48 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в апреле потеряла 0,65%, достигнув отметки $60,74 за баррель, мартовские фьючерсы на WTI подешевели на 0,74%, до $57,81 за баррель.

Аналитики отмечают снижение оптимистических настроений, царивших на нефтяных рынках с начала месяца из-за вакцинации от COVID.

ОПЕК пересмотрела собственные прогнозы в сторону снижения относительно роста спроса на нефть в мире в текущем году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 5,8 миллиона. МЭА ждет роста только на 5,4 миллиона баррелей в сутки, а по итогам продаж в текущем квартале прогнозирует падение на 1 миллион баррелей в день.

«Это было долгое беспрерывное ралли, в котором нужно было сделать паузу. Следующий скачок цен может потребовать подтверждения того, что ОПЕК+ не будет наращивать добычу с апреля», - приводит агентство Bloomberg мнение аналитика отрасли Вандана Хари.

