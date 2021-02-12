Новый глава Пенсионного фонда может его слить

В руководстве Пенсионного фонда России произошла замена: вместо Максима Топилина, который возглавлял ПФР с января 2020 года, главой фонда назначен бывший до сегодня руководитель Фонда социального страхования Андрей Кигим.

Топилин возглавлял ПФР совсем недолго, и вряд ли за 13 месяцев на этой позиции он успел как-то радикально повлиять на работу пенсионной системы, главные события в которой произошли при его предшественнике Антоне Дроздове. Речь о тех переменах в пенсионном обеспечении, которые получили обтекаемое название «пенсионной реформы» и вызвали широкое недовольство в российском обществе.

Единственное масштабное событие, которое администрировал ПФР при Топилине — выплата детских «пандемических» пособий летом 2020 года. Мероприятие прошло без особых замечаний и нареканий — пожалуй, наоборот, благодаря ему ПФР хоть немного улучшил свой имидж в глазах населения.

ПФР может приказать долго жить

Ведущий эксперт финансово-экономического направления Института современного развития Никита Масленников полагает, что отставку Топилина не следует рассматривать как наказание за какие-то его просчеты. Версия, что он «не вписался» в состав нынешнего правительства, тоже мало о чем говорит. Уже бывший глава ПФР — достаточно опытный чиновник, работающий в правительстве с 1994 года, где он пережил полдюжины премьер-министров. Теперь ему прочат кабинет в РЖД.

В целом же, оттого, кто персонально возглавляет ПФР, в его работе поменяется очень мало, говорит Масленников.

«Глава ПФР сам по себе не уполномочен принимать какие-то решения стратегического характера. Он только исполнитель политики, которую определяют другие правительственные структуры. Поэтому, конечно, не совсем справедливо, что руководители ПФР принимают на себя всю энергию недовольства населения состоянием дел с пенсионным обеспечением», — сказал он «Эксперту Online».

Пенсионный фонд России раздражает россиян — и не одних только пенсионеров — буквально всем: от «незаслуженно» роскошных зданий до используемой там терминологии, которая звучит грубо и унизительно (в первую очередь, это режущий слух «период дожития»). Хотя непопулярные инициативы в этой сфере исходят не от ПФР, а от Минфина или Минтруда (например, перерасчет того самого «периода дожития» на основе прогноза о продолжительности жизни получателей выплат), подавляющее большинство граждан все равно воспринимают причиной своего унизительного положения именно ПФР, и не важно, кто его возглавляет — Дроздов, Топилин или Кигим.

«У ПФР ведь нет существенных возможностей как-то влиять на пенсионную политику — трансферты ему поступают из федерального бюджета. Из-за запутанности всей системы — всех этих пенсионных баллов и прочих малопонятных большинству населения вещей — в обществе накапливается раздражение не только из-за суммы выплат, но и из-за непрозрачности их расчетов. И судя по всему, дальше будет только хуже. Поэтому должность главы ПФР в каком-то смысле «расстрельная». Ведь чем-то порадовать пенсионеров, нынешних и будущих, один лишь Андрей Кигим наверняка не сможет», — полагает экономист.

Нельзя сказать, что в пенсионной системе России нет вообще никаких позитивных изменений. Например, «период дожития» (за неимением другого термина приходится употреблять это словосочетание) постоянно увеличивается: в текущем году предполагается определить его в 22 года. Это на год дольше, чем в 2020 году и на 3 года больше, чем было в 2016. (Ожидаемая продолжительность после выхода на пенсию с этого года

составляет 16 лет для мужчин и 26 лет для женщин).

Но пенсионная реформа не решила ни экономических задач (ПФР бездефицитным не стал), ни социальных (сколько-нибудь значительного роста пенсий не произошло). Изменения в пенсионной системе, это одна из наиболее волнующих общество тем, лишним свидетельством чему стали социально окрашенные инициативы парламентской оппозиции с начала года.

При этом ни в правительстве, ни у экспертов нет единого мнения о том, в каком направлении следует двигаться дальше. Радикальная стратегия предполагает полный отказ от участия государства в пенсионном страховании, по чилийскому образцу, когда каждый гражданин был бы сам себе пенсионным фондом. Но это весьма маловероятно.

Противоположная стратегия призывает к отказу от накопительной части пенсии, полагаясь стопроцентно на солидарную ответственность будущих пенсионеров перед нынешними.

«Правительство России пытается в данное время реализовать смешанную модель, — говорит Масленников. — Но без полноценной накопительной компоненты — а она, например, в странах ОЭСР дает до половины коэффициента замещения (отношение средней пенсии к средней же зарплате), который насчитывает 70% и выше — российская система все больше напоминает цаплю в болоте, стоящую на одной ноге».

Маловероятно, что как минимум до середины 2020-х годов эта система претерпит какие-то радикальные изменения — не в последнюю очередь из-за череды крупномасштабных политических событий, когда властям ни к чему вносить дополнительные раздражающие факторы в и без того взбудораженное общество.

Международная организация труда призывает правительства стремиться к тому, чтобы пенсия не была ниже 40 процентов от зарплаты, которую работник получал за период своей активной экономической деятельности. Если не произойдет какого-то драматического обвала, Россия к этому показателю постепенно вернется, считает эксперт.

Тогда, по нормативам ОЭСР, при «прижизненной» зарплате в 20 тыс рублей пенсия должна быть в размре 8 тысяч, а при зарплате в 1 млн рублей — 400 тысяч. Сейчас же пенсионные выплаты рассчитываются по формуле, из-за которой у «трудоголиков» и «тунеядцев» они в итоге мало отличаются. Вряд ли такое положение можно считать отвечающим социальной справедливости и вряд ли оно стимулирует работающих граждан к стремлению зарабатывать больше (а значит, платить больше НДФЛ в бюджет).

Поэтому, уточняет экономист, это нужно делать при обязательном перезапуске накопительной системы и восстановлении прямой зависимости, для каждого конкретного человека, размера его пенсии от стажа и уровня зарплаты.

Впрочем, не исключает Масленников, и сам ПФР может не дожить до этой поры прекрасной.

«ПФР сегодня имеет много пересекающихся функций и зон ответственности с Фондом социального страхования, откуда и пришел Андрей Кигим. Не исключено, что их могут для оптимизации объединить, поэтому, в какую-то единую структуру, добавить и новые компетенции, например, страхование от безработицы. Предпосылки к этому возникают в ходе создания «социального казначейства». Почему не оптимизировать внебюджетные фонды по примеру институтов развития?» — задается вопросом Масленников.

Пенсионная система — как это работат

Член президиума Центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Вуколов также не ждет никаких перемен к лучшему в связи со сменой руководства ПФР. Он подчеркивает, что пенсионная система России никакой реанимации не подлежит.

«Пенсионный фонд себя проявил как, мягко говоря, не очень эффективная структура. Люди с очень большим основанием обвиняют ее в преднамеренном мошенничестве с пенсионными схемами, в "забывчивости", когда речь идет об индексации пенсий. При этом работники ПФР ссылаются на какие-то приказы, приводят какие-то формулы, какие-то баллы, в которых людям и с высшим образованием разобраться невозможно», — жалуется он в разговоре с «Экспертом Online».

Один из таких частных, но показательных случаев, произошел с Виктором Алкснисом — который далеко не рядовой пенсионер. Бывший депутат Верховного Совета СССР и двух созывов Госдумы рассказал «Эксперту Online», что ПФР месяц назад занес его в «черный список» — без объяснения причин.

С 2009 года, когда политик оформил страховую пенсию, никаких поводов ссориться с Пенсионным фондом у него не было — вплоть до нынешнего февраля, когда он обнаружил в своем личном кабинете на сайте ПФР извещение, что он «снят с довольствия». Только после обращения Алксниса в Генпрокуратуру февральская пенсия ему пришла.

«Каким образом и почему ПФР вычеркнул меня из списка получателей страховой пенсии по старости, остается для меня загадкой. Я на данный момент не уверен, что получу выплату за март — потому что в личном кабинете по-прежнему висит извещение о том, что я не являюсь клиентом ПФР», — рассказывает Алкснис.

Особенно возмущает людей отношение государства к работающим пенсионерам, продолжает Вуколов. «Люди чувствуют, что их бесцеремонно обманывают — это касается и гражданских пенсионеров, и военных. Люди идут работать на пенсии не от скуки, а потому, что иначе им не выжить. А потом выясняется, что индексация пенсий или какие-то иные льготы им не полагаются», — возмущается он.

Пенсии по старости индексируются сейчас ежегодно на индекс потребительских цен за предыдущий год. Но на работающих пенсионеров эта индексация не распространяется.

Добавим, что другой проблемой, уже не столько самих работающих пенсионеров, сколько их работодателей, является необходимость платить за работающего пенсионера/пенсионерку идущие в ПФР взносы, которые к нему или к ней в виде пенсии никогда уже не вернутся. Накопление своих «баллов» мы завершаем при наступлении пенсионного возраста. А взносы — плати! Этот порядок, нелегитимный в рамках самой действующей пенсионной системы, но поддерживаемый фискальными органами, формирует свое рода принудительный трансфер от бизнеса в ПФР. Между тем, его отмена сделала бы пенсионеров желанными кандидатами на работу, а вместе с ними — людей предпенсионного возраста, по поводу которых работодатель был бы вправе надеяться, что вскоре за них не надо будет платить пенсионные взносы. А значит, их бесценный опыт и нерастраченная энергия обойдутся ему дешевле, чем труд более молодых сотрудников.

Тем самым разом решалась бы проблема, о которой государство на словах выражает заботу: трудоустройство тех, кто, нуждаясь в нем, после пенсионной реформы вынужден оставаться на рынке труда несколько лишних лет. В не растущей экономике в трудной жизненной ситуации могут оказаться даже очень хорошие специалисты «в возрасте».

Как признается Владимир Вуколов, у его соратников по РППСС пока нет готовых рецептов, как следовало бы переформатировать пенсионную систему, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Он предлагает подождать до 19 февраля, когда РППСС собирается провести форум, на котором эти вопросы как раз и будут обсуждаться.