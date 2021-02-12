Пенсионный фонд РФ возглавил Андрей Кигим

Пенсионный фонд России возглавил Андрей Кигим, который ранее руководил Фондом социального страхования, соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее ведомством руководил Максим Топилин, о скорой отставке которого стало известно 11 февраля.

До этого Кигим дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков. Фондом социального страхования чиновник руководил восемь лет.

Предыдущий глава ПФР Максим Топилин официально освобожден от должности. О причинах отставки в правительстве комментарии не дают. Что касается назначения нового главы ФСС вместо перешедшего в ПФР Андрея Кигима, то об этом решении «будет сообщено дополнительно», рассказали в правительстве.

По сообщению «Коммерсанта», отставка Топилина вызвана скорым слиянием социальных внебюджетных фондов в контексте реформы институтов развития.

