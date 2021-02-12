Пшеница идет на рекорд

По статистике Федеральной таможенной службы (ФТС), общий объем экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса России по итогам 2020 года достиг 30,395 млрд долларов. Это на 18,6% больше, чем в 2019 году, когда показатель составил 25,6 млрд долларов. Как сообщает центр «Агроэкспорт», входящий в состав Минсельхоза, в натуральном выражении за рубеж было поставлено 78 млн 545,1 тыс. тонн продукции.

Самым высоким спросом пользовались зерновые: за рубеж было поставлено 48,654 млн тонн продукции на сумму 10,1 млрд долларов. В тройке стран, наиболее активно экспортировавших зерновые: Турция, Египет и Саудовская Аравия. Рейтинг регионов РФ, из которых эта продукция поставлялась, возглавили Ростовская область, Москва и Краснодарский край.

На втором месте по «популярности» продукция масложирового комплекса (8,026 млн тонн на 4,878 млрд долларов), на третьем — мясного комплекса (524,9 тыс. тонн на 885,3 млн долларов). Первая активно поставлялась в Китай, Турцию и Индию из Ростовской и Калининградской областей, а также Краснодарского края. Мясо отправляли на экспорт в Китай, Вьетнам и на Украину — из Белгородской, Московской областей и Ставрополья.

Сальдо может перейти рубеж

Интересно заметить, что если у «Агроэкспорта» данные по экспорту продукции АПК из России составляют 30,3 млрд долл., то, например, по данным ФТС эта сумма меньше. Так по данным ведомства, экспорт продовольствия увеличился на те же 18%, но до 29,1 млрд долл., отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. При этом, что немаловажно, импорт продукции АПК зарубежных производителей составил 29,4 млрд долл.

Таким образом, указывает эксперт, если исходить из данных ФТСЮ, то отрицательное сальдо торговли сырьем и продовольствием составило 0,4 млрд долл., что является за последние три года наиболее низким значением. Если учесть объем запланированных государством инвестиций в дальнейшее наращивание экспорта, можно предположить, что в 2021 или в 22-м году у нашей страны получится переломить тенденцию и увеличить долю экспорта перед импортом в денежном выражении.

Основные драйверы роста экспорта сельхозпродукции из России, это мясное животноводство и производство растительных масел – эти показатели заметно выросли, указывает Алексей Антонов. Также, уже традиционно, ведущую роль в экспорте сыграл рекордный урожай зерновых, составивший 133 млн т — дополнительным драйвером ту выступили цены на мировых площадках, которые сыграли на руку нашим экспортерам.

В целом товарная структура российского экспорта является достаточно стабильной, отмечает аналитик. В процентном выражении 33% приходится на зерновые, 16% — на водные биоресурсы, 15% — на растительные масла, 6% — это маслосемена, 5% — корма для животных и шорт.

В 2021 году очень многое будет зависеть о того, как долго российские власти будут держать временные экспортные пошлины на вывоз зерновых, отмечает Алексей Антонов. В целом, по его мнению, реальных рисков для достижения околоцелевых показателей по экспорту в 2021 году пока не наблюдается.

Та же выручка при меньшем вывозе

Наряду с подросшими мировым ценами, продолжает тему шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, смогли обратить себе на пользу наши поставщики и первичные трудности с логистикой во многих странах из-за пандемии.

Но нельзя не отметить, по словам эксперта, что высокие экспортные доходы нашей сельскохозяйственной отрасли имеют и свои очевидные побочные эффекты. Хлебозаводы и небольшие частные пекарни жалуются на растущие оптовые цены на муку, кондитеры озабочены дорогим сахаром, а не обоснованный каким-либо повышенным спросом рост цен в магазинах на отдельные продукты питания первой необходимости к концу 2020 года составил десятки процентов.

Даже при наличии экспортных ограничений по «валовой» валютной выручке внешнеторговые показатели в наступившем году могут оказаться и не хуже прошлогодних, предполагает Пётр Пушкарёв, при условии, что мировые цены сохранят растущую динамику. Но в натуральном выражении — в тоннах и литрах — объёмы экспорта, вероятно, окажутся ниже уровня 2020 года. Но если так, то это станет не признаком спада, а напротив, свидетельством иного целеполагания в аграрной политике, отмечает он.