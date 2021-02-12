Российским фигуристам разрешили использовать музыку Чайковского вместо гимна

Международный союз конькобежцев (ISU) не возражает против использования музыки Петра Чайковского в качестве гимна российскими фигуристами на чемпионате мира, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России предложила ISU фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира.

«В ISU не возражают против этой музыки. Тем более с Чайковским уже выступает сборная российских конькобежцев», – сказал источник информагентства.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил с четырех до двух лет срок отстранения России от участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх и чемпионатах мира. Утвержденные CAS санкции WADA в отношении российского спорта на два года, до 16 декабря 2022-го, лишают спортсменов страны возможности выступать под национальным флагом и исполнять ее гимн. Кроме того, Россия на два года лишена права проводить международные соревнования. При этом наши спортсмены могут выступать на чемпионатах мира и Олимпиаде под нейтральным флагом.

Согласно решению CAS российское антидопинговое агентство РУСАДА теряет статус соответствия и получит его спустя два года обратно при выполнении ряда условий, в том числе о содействии в расследовании случаев применения допинга. На РУСАДА накладывается штраф в 10% от его бюджета на 2019 год, но не менее 100 тыс. долларов.

Кроме того, CAS запретил в течение двух лет посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира президенту России, сотрудникам администрации президента, сотрудникам Управления делами президента, премьер-министру, вице-премьерам, министрам и их замам, депутатам Государственной думы и Совета Федерации, руководителям и замам руководителей федеральных служб и агентств, а также руководству центров спортивной подготовки. Однако этот запрет не распространяется на случаи, когда российский чиновник приглашен на спортивные соревнования главой государства или премьер-министром принимающей страны.

Помимо этого Россия должна выплатить WADA 1,27 млн долларов в качестве возмещения затрат, понесенных агентством во время антидопингового расследования.В декабре 2019-го исполком WADA посчитал доказанными факты манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории в период с января 2012 года по август 2015-го. И WADA решило лишить на четыре года Россию права проводить международные соревнования, а российских спортсменов — права на выступление под национальным флагом.