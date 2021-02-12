Россия расширила экономические санкции против Украины

Россия расширила список украинских предприятий, в отношении которых действуют санкции. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018», в котором содержался перечень из 68 украинских предприятий, попавших под санкции. В список включены 16 украинских компаний и теперь приложение содержит 84 юридических лица, в отношении которых действуют санкции.

3 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «введении санкций» против украинских телеканалов «112-Украина», «NewsOne», «ZIK» и телекомпаний, производящих видеопродукцию для этих каналов. Санкции против телеканалов предусматривают аннулирование лицензий, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, прекращения предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм, предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, блокировку активов и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Кроме того, «санкции» введены против владельца закрытых телеканалов – народного депутата Украины Тараса Козака. Он является членом парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая выступает за нормализацию отношений с Россией.