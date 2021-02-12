Рубль устал к концу недели

Российская валюта не смогла удержать захваченные позиции. Начав торговую сессию пятницы с отметок 73,83 рубля за доллар и 89,5 рубля за евро, нацвалюта к пяти часам по Москве просела до 74,26 рубля и 89,78 рубля соответственно. Это происходило на фоне несколько ослабшего доллара. Так индекс DXY за то же время с отметки 90,45 пункта откатился к отметке 90,4 пункта.

Как комментирует ситуацию на рынке аналитик БКС Михаил Зельцер, биржевая активность затухает по мере исчерпания фундаментального позитива. Импульс подъема в рисковых активах замедляется, что может говорить о вероятности развития коррекционных настроений в ближайшие недели.

«На стороне покупателей, как и прежде, фискально-монетарные стимулы и программа международной вакцинации; фондовые медведи живут ожиданиями снижения технической перекупленности инструментов. Цены энергоносителей замедляют подъем. Рынок достиг вязкой области, где продавцы товарного рынка могут усилить напор»,- описывает соотношение сил аналитик.

В краткосрочной перспективе рубль, как полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 в паре с долларом и на уровне 89,5-90,5 в паре с европейской валютой.