Spiegel: Германия ведет с США переговоры о снятии санкций с «Северного потока – 2»

Влиятельный германский журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники в Берлине написал, что чиновники Евросоюза и Германии ведут переговоры с США о возможной сделке, которая позволит вывести из-под американских санкций газопровод «Северный поток – 2», сообщает издание Finanz.ru.

По данным Der Spiegel на переговорах обсуждается «стратегический пакет», в который Германия предлагает ввести механизм прекращения поставок газа по «Северному потоку – 2»» в случае нарушений Россией прав человека и международного права, а также заключить соглашение о международном энергетическом партнерстве с учетом интересов США и Украины. Кроме того, Берлин готов выделить 1 млрд евро на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа из США

Переговоры с американцами находятся на начальной стадии, и реакции Вашингтона на эти предложения еще не последовало, говорят источники Der Spiegel.

2 февраля германская газета Handelsblatt со ссылкой на неназванного американского чиновника из администрации президента США сообщила, что в ходе телефонного разговора президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, американский лидер заявил, что может снять санкции с газопровода «Северный поток – 2» в обмен на пакет договоренностей с Германией. Издание не сообщило всех требований американской стороны к Германии, но они, якобы, включают в себя гарантии сохранения транзита российского газа через Украину и комплекс мер по снижению зависимости ЕС от российского газа.

4 февраля глава пресс-службы государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может принять решение по санкциям в отношении газопровода «Северного потока – 2» во время завершения его строительства или его сертификации – то есть после завершения его строительства и ввода в эксплуатацию.