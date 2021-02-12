Стоимость биткойна достигла исторического максимума

В 3:15 по московскому времени стоимость биткойна достигла рекордного показателя в $49 тыс., свидетельствуют данные криптобиржи Binance. Стоимость валюты растет уже несколько месяцев и 12 февраля в очередной раз обновила исторический максимум. После достижения рекордной стоимости курс биткойна снизился приблизительно к 11:15 мск, валюта торговалась по $47,5 тыс.

Биткойн дорожает с конца октября 2020 года, а в середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 тыс. В последний день прошлого года цена валюты превысила $29 тыс., хотя до октября не поднималась выше $12,3 тыс. Для сравнения 1 января прошлого года биткойн торговался по $7,2 тыс., а ровно год спустя по $29,4 тыс.

Рост криптовалют аналитики связывают с заявлением компании Tesla в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о покупке биткойн на $1,5 млрд.

Биткойн представляет собой децентрализованную криптовалюту, первоначально описанную в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. В оборот валюта была запущена в январе 2009 года.

