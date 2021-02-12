Турция не откажется от С-400

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что его страна не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Решение по С-400 не было принято в одночасье, мы рассказали об этом нашим американским коллегам. Наше соглашение по С-400 было подписано примерно за четыре месяца до CAATSA. С юридической точки зрения заявления [США] непоследовательны. Американская сторона сообщила, что пока не будет вести никаких переговоров по этому вопросу», – заявил Ибрагим Калын телеканалу TRT.

Ибрагим Калын сделал эти заявления в преддверии возможных переговороы переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Джо Байдена.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Из-за покупки российского зенитного комплекса США исключили Турцию из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Анкара ожидает, что новая американская администрация продолжит добиваться отказа Турции от использования С-400.