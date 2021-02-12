В ЕС назвали условие нормализации отношений с Россией

Отношения между Россией и Евросоюзом не нормализуются без соблюдения минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Заявление прозвучало в ходе общения с журналистами после заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе, передает ТАСС.

«Пока не будет реализации минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет», - заявил Боррель. Он отметил, что данный вопрос поднимался в ходе общения с главой российского МИД Сергеем Лавровым во время визита в Москву 5 февраля.

Дипломат отметил, что ЕС намерен и дальше защищать территориальную целостность и суверенитет Украины.

«Во время встречи с Лавровым было понятно, что мы защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем к реализации минских соглашений», - заявил дипломат. Он отметил, что это является непременным условием нормализации отношений между Евросоюзом и Россией.

Крым вернулся в состав РФ по итогам всенародного референдума в марте 2014 года. Итоги голосования не признают на Западе, назвав присоединение территории «незаконной аннексией и нарушением международного закона».

