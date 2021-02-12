В МИД России назвали условия разрыва отношений с Евросоюзом

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что наша страна готова к разрыву отношений с ЕС.

По словам министра иностранных дел, на такой шаг Москва пойдёт, если со стороны Брюсселя будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер отечественной экономики, передаёт РИА Новости.

«Мы исходим из того, что готовы к разрыву с Евросоюзом, – подчеркнул Лавров. – В случае если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах».

При этом он отметил, что Россия не хотела бы изолироваться от мировой жизни.

«Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», – резюмировал глава МИД РФ.

Позже в российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, если он пройдёт по инициативе ЕС.

«Мы готовы к разрыву, если он пройдёт по инициативе Евросоюза. Со своей стороны, настойчиво призываем ЕС к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», - добавили в МИД.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не будет инициатором разрыва отношений с ЕС. По словам представителя Кремля, смысл заявления главы МИД Сергея Лаврова исказили.

«Всё-таки СМИ вот этот вот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого. Наоборот, мы хотим развивать отношения с Европой, но если ЕС пойдёт по этому пути, то тогда да – мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему», – сказал руководитель президентской пресс-службы в ходе брифинга для журналистов.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отношения между РФ и ЕС не нормализуются без соблюдения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.

«Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдёт», – подчеркнул евродипломат.

При этом он отметил, что данный вопрос поднимался в ходе общения с главой российского МИД Сергеем Лавровым во время визита в Москву 5 февраля.

Боррель также отметил, что ЕС намерен и дальше защищать территориальную целостность и суверенитет Украины.

«Во время встречи с Лавровым было понятно, что мы защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем к реализации минских соглашений», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что это является непременным условием нормализации отношений между Брюсселем и Москвой.

