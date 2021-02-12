В отличие от своих глобальных конкурентов «Роснефть» продемонстрировала прибыль по итогам года

«Роснефть» в очередной раз порадовала рынок отличной финансовой отчётностью за четвёртый квартал и весь 2020 год, несмотря на то, что прошлый год был чрезвычайно сложным для российской нефтяной отрасли, столкнувшейся с двойным стрессом — необходимостью сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ и катастрофическим падением нефтяных котировок из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, «Роснефть» прошла испытания достойно, к настоящему времени став единственной прибыльной крупной нефтяной компанией, в то время как многие мейджоры оказались глубоко убыточны. Это даёт возможность «Роснефти» порадовать акционеров дивидендами за прошлый год в соответствии с дивидендной политикой, которая является одной из наиболее прогрессивных среди российских госкомпаний и предусматривает выплату в качестве дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО.

Отметим, что чистая прибыль за четвёртый квартал 2020 года в два с половиной раза превзошла рыночные ожидания. Компания уже на протяжении девяти лет демонстрирует положительный свободный денежный поток, показатель доходности свободного денежного потока в размере 9,5% — один из самых высоких в индустрии. Это стало возможным благодаря жесткому контролю над издержками, оптимизации операционных и капитальных затрат, а также росту технологичности бизнеса. Также важно, что «Роснефть» в 2020 году сократила объём чистого финансового долга на 9,7 млрд долл, что обеспечивает отношение чистого долга к EBITDA в валютном выражении на комфортном для кредиторов уровне 2,3 на конец отчётного периода.

Такой ситуацией удовлетворены ведущие рейтинговые агентства, в настоящее время «Роснефть» имеет рейтинги инвестиционного уровня от мировых агентств «большой тройки», а также высшую оценку кредитоспособности от «Эсперт РА». Что касается оценки привлекательности акций, то по мнению отраслевых аналитиков основных мировых инвестиционных банков, «Роснефть» обладает высоким потенциалом роста капитализации и является фаворитом в российском нефтегазовом секторе.

Важно, что наряду с успешными текущими операционными и финансовыми результатами, компания имеет стратегические заделы на будущее, это в частности гигантский перспективный проект «Восток Ойл», добыча в рамках которого начнётся уже в 2024 году, а к 2030 году объём добычи составит до 100 млн тонн. Реализация проекта даст существенный прирост капитализации «Роснефти» и станет крупнейшим российским инвестиционным проектом за последние десятилетия.

С учётом того, что инвесторы становятся все более щепетильными в вопросах экологии, важно, что «Роснефть» уделяет особое внимание «зелёным» инициативам, первой среди российских компаний приняв план углеродного менеджмента с четкими ориентирами на 2035 год и подписав со своим давним партнером и стратегическим акционером BP соглашение о стратегическом сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития.

«Роснефть» — лучшая среди компаний российского нефтегазового сектора в ряде международных ESG рейтингов. Есть все основания считать, что 2021 год, начавшийся с подъема цен Brent выше 60 долл за баррель, станет ещё более успешным для «Роснефти».