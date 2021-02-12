В пользу российского ИТ-сектора сработал набор факторов

По оценке IDC — международной консалтинговой компании, специализирующейся на рынке информационных технологий и телекоммуникаций, негативные ожидания в отношении российского ИТ-сектора не подтвердились: его динамика оказалась околонулевой.

Как заявил вице-президент IDC в России и СНГ Роберт Фариш, поддержку отрасли обеспечили крупные компании, чьи объемы выручки демонстрировали уверенный рост — вплоть до 20%. Мелкие фирмы, напротив, пострадали достаточно сильно — по ним ударил разрыв большого количества контрактов.

Как пояснил Фариш, эти выводы основаны на данных интеграторов и крупных поставщиков программного обеспечения. «Падения по итогам года ни у кого не было, но мы еще ждем данных от более мелких компаний», — приводит его слова «КоммерсантЪ». Фариш добавил, что IDC сохраняет консервативный прогноз по дальнейшему развитию ИТ-сектора. Компания ожидает роста госзаказа, но на фоне одновременного снижения количества других проектов и сохранения стагнации. Заметим однако, что весной прошлого года в IDC ожидали падения сектора на 30%.

Роберт Фариш отметил, что по сравнению с европейскими компаниями российские игроки рынка в целом пострадали меньше. Это стало возможным благодаря сохранению инвестиций в развитие со стороны самого бизнеса и дополнительным льготам, полученным от государства. В частности, сектор получил возможность налогового маневра, в рамках которого ставки налога на прибыль были снижены для IT-компаний с 20 до 3%, а ставка по страховым взносам — с 14 до 7,6%.

Российский рынок информационных технологий действительно развивался вопреки локдаунам и ограничениям, которые накладывала на экономику ситуация с коронавирусом, отмечает основатель Talkbank Михаил Попов. Во многом этому способствовала легкость, с которой российские компании перешли на удаленный формат работы.

На первый взгляд кажется, что для ИТ-индустрии в таком переходе нет ничего сложного: большая часть работы здесь — работа с компьютером, который есть у всех дома, а коммуникацию легко организовать через интернет. На практике же отсутствие возможности видеться с коллегами и ограничение контактов заранее спланированными интернет-митингами — это серьезный вызов, уверен Попов. Прежде всего, резко сокращается количество спонтанных коммуникаций, в которых часто рождаются новые идеи и решения. Снижается и скорость взаимодействия, поскольку у людей возникает склонность ждать трекшн-митингов, на которых обсуждаются текущее состояние компании, задачи и планы. Понятно, что в обычной жизни всё происходит быстрее и естественнее: встречаясь в коридорах офиса, коллеги обмениваются мнениями, статусами, и это позволяет руководству более оперативно принимать решения.

Кроме того, отмечает Попов, нужно чётко выстроить все технологические процессы, поскольку вопрос безопасности данных и наличия необходимых программных решений приобретает при «удалёнке» особую важность. И речь идёт не только об электронном документообороте — бумажный в компаниях тоже достаточно развит. Перевести все в одночасье в полностью цифровой формат с обеспечением всех необходимых доступов, ресурсов и электронных коммуникаций, выстроить процессы, новые порядки планирования и контроля выполнения задач — достаточно сложная задача.

Российские ИТ-компании достаточно хорошо справились с её решением, констатирует банкир. Во-первых, благодаря тому, что локдауны не были предельно жёсткими и позволили осуществить переход на удаленную форму. Во-вторых, многие фирмы уже довольно давно и активно применяют использование облачных решений. Все это позволило сектору не только достаточно быстро перестроиться самому, но и предложить эффективные решения компаниям из других отраслей экономики, чтобы они могли минимизировать негативное воздействие коронавирусных ограничений на свою деятельность. В результате период локдауна стал стимулом к массовой цифровой трансформации, которая вызвала рост спроса на услуги и продукты ИТ-компаний, сгладив таким образом негативные эффекты в экономике и позволив рынку остаться на прежнем уровне, сказал в заключение «Эксперту Online» Михаил Попов.

В пользу российского ИТ-сектора сработал целый набор серьезных факторов, отмечает в свою очередь эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. Первый связан с невысокой способностью российского бизнеса противостоять воздействию продолжительного локдауна. Поддержка, оказанная государством, была недостаточной для того, чтобы «пересидеть» кризис, поэтому перед многими предприятиями встала дилемма: либо быстро перестраиваться на «удаленку», приобретая готовые цифровые решения, либо закрываться. Это очень хорошо прослеживается в статистике по ИТ-сектору за 2020 год, где явно видно смещение акцента с долгосрочных проектов, на краткосрочные.

Вторым фактором стала высокая финансовая устойчивость российских госпредприятий и как следствие — стабильность инвестиционного процесса, продолжает Гринштейн. Например, для финансового сектора — крупнейшего заказчика продуктов и услуг ИТ — пандемия не только не стала поводом к замедлению «оцифровки» бизнеса, но, напротив, сыграла роль триггера для ускорения этого процесса.

Третий фактор — безопасность. Российский бизнес в высокой степени акцентирует внимание на защите информации, и серьезный сдвиг бизнес-процессов в онлайн неминуемо должен был к росту спроса на решения в области онлайн-защиты. Собственно, и это в статистике за 2020 год мы тоже увидели.

И наконец, четвертый — вынуждено более мягкие ограничения, как в период первой волны пандемии весной прошлого года, так и во время второй волны осенью и зимой. В отличие от стран с развитой экономикой, Россия просто не может позволить себе не работать. С одной стороны это удручает, но с другой, как мы видим, имеет явные плюсы, указывает Антон Гринштейн.

Он обращает также внимание и еще на одну немаловажную деталь: высокую лояльность россиян, особенно молодого поколения, к технологическим новшествам. Это уже отмечалось в секторе финансовых технологий по росту безналичных платежей, а теперь хорошо видно и по внедрению формата онлайн в других сферах — работы, досуга, питания.

Что касается общенационального плана восстановления экономики, то хотелось бы надеяться, что его влияние на положение дел в отрасли ИТ окажется положительным, говорит Гринштейн. Пока, однако, некоторые сомнения вызывает отсутствие ясности относительно налогового маневра, где сектора, фискальная нагрузка на который может не уменьшиться, а вырасти. Эксперт тем не менее полагает, что после внесения поправок и разъяснений, российская отрасль ИТ действительно получит поддержку и стимул для роста. В то же время стоит признать, что использование консервативного сценария о нулевом росте в 2021 году является хорошей мотивирующей базой.

Весьма вероятно, полагает Антон Гринштейн, что и в этом году российские ИТ-компании смогут нас приятно удивить — для этого есть все основания. Пандемия медленно отступает, сберегательная модель поведения граждан медленно смещается в сторону большего потребления. При этом у россиян появились новые привычки в потреблении, связанные с онлайновыми сервисами и торговлей. Поэтому и бизнес вслед за потребителями будет всё активнее перемещаться в онлайн, инвестируя в улучшение сервисов и бизнес-процессов.