В России появится первый электробус с ночной зарядкой

Российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта «ПК Транспортные системы» заявил о начале работы над первым российским сочлененным электробусом с ночной зарядкой. Предполагается, что машина будет обладать большей вместительностью, чем ее предшественники. Кузов нового электробуса произведен на собственной производственной площадке ПК ТС в Саратовской области на Энгельском заводе электрического транспорта.

В настоящее время осуществляется первичная сборка нового электробуса, который будет передвигаться с большой скоростью и не требовать подзарядки в течение дня. Данное свойство должно стать ключевым преимуществом перед электробусами с ультрабыстрой зарядкой, которые тратят время на восполнение энергии в аккумуляторах по несколько минут на конечных остановках после прохождения маршрута.

Для эксплуатации электробуса парки будут оборудованы зарядными станциями, также будет заменена инфраструктура.

«Подобную технику еще никто ни разу не производил в России, - рассказал президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур. Он добавил, что его предприятие не в первый раз предлагает рынку инновационные продукты. Данной традиции не помешала даже пандемия коронавируса, добавил руководитель.

