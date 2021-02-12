В России за сутки выявлено более 15 тыс. новых случаев COVID

За последние сутки в России выявили еще 15 089 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 4 млн случаев заражения. 3,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, 78 тыс. — скончались. За сутки умерли 507 человек, выписаны из больниц 20 720 пациентов.

Наибольшее число заболевших за последние 24 часа выявлено в Москве – 2139 новых случаев. За весь период в Москве зафиксировано 953 тыс. случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением врачей остаются более 73 тыс. заболевших.

На втором месте находится Санкт-Петербург (+1134). На третьем - Московская область (+ 842). В пятерку вошли Московская область Нижегородская область (+439) и Воронежская область (+359).

В мировом антирейтинге Россия продолжает занимать пятое место по заболеваемости коронавирусом, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Лидируют США, где выявлено 27,4 млн случаев заражения за весь период пандемии. Далее следуют Индия (10,9 млн), Бразилия (9,7 млн) и Великобритания (4 млн). Всего в мире зафиксировано 107,8 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,4 млн смертей от него.

