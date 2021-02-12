В Японии на фоне пандемии появится пост министра по одиночеству

В правительстве Японии появится министр, который будет отвечать за проблемы одиноких жителей страны, пишет газета «Никкэй симбун». Должность будет совмещать министр по региональному развитию Тэцуси Сакамото, сообщил премьер Ёсихидэ Суга. Также чиновник курирует вопрос борьбы со снижением рождаемости. Он подчеркнул, что решение было принято на фоне проблем, возникших из-за пандемии коронавирусной инфекции, и, как результат, обострения социальных сложностей.

Правительство Японии намерено помочь одиноким жителям решать их проблемы, особенно при чрезвычайных ситуациях, когда изоляция ограничивает контакты людей, что приводит к потере устоявшихся связей.

«Число самоубийств среди женщин увеличивается из-за затяжной пандемии коронавируса. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры», - подчеркнул Суга, озвучивая назначение Сакамото.

Последний отметил, что намерен решать вопросы по «предотвращению социальной изоляции и защите связей между людьми».

