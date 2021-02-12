Владимир Ефимов: музеи и театры увеличивают обороты после смягчения ограничений в Москве

Седнесуточный оборот столичных музеев в первую неделю после смягчения ограничений (25-31 января) вырос по сравнению с неделей ранее в 3,7 раза и составил 8,9 млн рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

​«Последняя неделя 1-7 февраля стала еще более успешной: среднесуточный оборот музеев за эти дни вырос до 10,4 млн рублей, что в 4,3 раза превышает показатели 11-17 января», - подчеркнул заммэра.

Растет спрос на билеты на театральные постановки и концерты. «В неделю с 25 по 31 января среднесуточный оборот театров и концертных залов составил 58 млн рублей, что выше показателей недели предшествующей снятию ограничений на 32%, а в первую неделю февраля оборот превысил эти показатели уже почти на 56% и составил 68,6 млн рублей», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

​В сфере кинопроката среднесуточный оборот за неделю 1-7 февраля составил 20,5 млн рублей, что выше на 5%, чем в последнюю неделю до повышения лимита на заполняемость залов.