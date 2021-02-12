ВОЗ заявила о повторных заражениях новым штаммом коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила о случаях повторного заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2 несмотря на наличие антител к вирусу, сообщает «РИА Новости».

«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», – сказала Сваминатан.

По ее словам, сейчас проводятся исследования того, насколько долго сохраняется иммунитет от вируса у людей, которые переболели COVID-19.

При этом среди тех, кто был вакцинирован от коронавируса, подавляющее большинство переносит болезнь в легкой форме.

Также есть предварительные данные о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность снижения уровня передачи SARS-CoV-2 после вакцинации, добавила Сваминатан.