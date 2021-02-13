Коронавирус в России: за сутки выявлено 14,8 тысяч новых случаев

В России за последние сутки, по данным оперативного штаба, выявили 14 861 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру субботы, 13 февраля число инфицированных в нашей стране составило 4 057 698.

За время пандемии от COVID-19 в России излечились 3 577 907 (+18 765) человек. Жертвами коронавируса за весь период эпидемии в стране стали 79 696 человек, из них 502 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших лидирует Москва – в российской столице за сутки выявили 1963 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+1130). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+884). Далее следуют Нижегородская область (+441) и Воронежская область (+356).

Ранее сообщалось, что известный российский врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о риске новой волны коронавируса в нашей стране. По его мнению, весенний всплеск COVID-19 в РФ будет в той или иной форме. При этом специалист предположил, что новая волна коронавируса накроет страну в середине апреля. Поэтому преждевременный отказ от базовых антиковидных ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости.

