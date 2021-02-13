Марио Драги возглавит правительство Италии

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги возглавит новое правительство Италии, сообщает Euronews.

Об этом стало известно по итогам встречи Драги с главой государства Серджо Маттареллой, который 3 февраля поручил ему формирование кабинета министров.

Предыдущее правительство Джузеппе Конте ушло в отставку после развала правящей коалиции – 13 января, о решении покинуть коалицию объявила партия «Живая Италия». Однако проведение досрочных парламентских выборов не понадобилось, поскольку после серии консультаций Марио Драги с парламентскими партиями ему удалось заручиться необходимым большинством голосов.

Ряд министров из предыдущего кабинета Джузеппе Конте сохранили свои посты в новом правительстве. Министр иностранных дел в новом правительстве — Луиджи Ди Майо, министр внутренних дел — Лучана Ламорджезе, министр здравоохранения — Роберто Сперанца. Дарио Франческини останется министром культуры, а пост министра обороны сохранил Лоренцо Гуерини.

Церемония приведения нового правительства к присяге состоится в субботу, 13 февраля.