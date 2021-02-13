В Киеве заявили о невозможности выполнения Минских соглашений

Руководитель офиса (бывшая администрация) президента Украины Андрей Ермак заявил, о невозможности выполнения Минских соглашений.

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно. Но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», – заявил Ермак в эфире телеканала «Украина 24».

При этом Ермак заявил о необходимости согласования «новой дорожной карты», которая будет «базироваться на принципах Минских соглашений».

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений, но его останавливает возможность отмена санкций против России.

«Считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел», – сказал Зеленский.

Последняя встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам переговоров Украина взяла на себя обязательства инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Она предполагает проведение местных выборов на Донбассе под наблюдением ОБСЕ, что послужит стартом для начала действия закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе. Стороны договорились провести новую встречу в «нормандском формате» в марте 2020 года. Однако Киев не выполнил взятых на себя обязательств и саммит не состоялся.