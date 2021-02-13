Назван способ повысить пенсии без увеличения налогов

Екатерина Хейфец – ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР – назвала способ повышения пенсии без увеличения налогов на бизнес. По её мнению, к росту пенсионных выплат в России может привести введение гибкой ставки страховых взносов.

При этом страховые взносы, как пояснила эксперт, должны меняться в зависимости от ситуации в экономике, а возможным решением должен стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны, передаёт РИА Новости.

«Такой подход нужен, чтобы не перегружать бизнес в условиях кризиса. В будущем это принесёт положительный эффект на восстановление экономической активности. Меры снизят долю теневой занятости, бизнесмены начнут оформлять сотрудников в соответствии с установленным законом порядком», – подчеркнула Хейфец.

Она подвергла критике инициативы, которые связаны с повышением налогов на бизнес или отменой налоговых льгот для крупных компаний. Такие предложения, по мнению экономиста, экономически неоправданными. Кроме того, она считает, что крайне непродуктивными предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов.

«Даже в государствах с распределительной системой, когда размер пенсионных выплат привязан к доходу, установлен верхний предел индивидуального заработка, выше которого пенсионные взносы не взимаются», — резюмировала она.

Напомним, в настоящее время взносы в ПФР составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника. 6% них идут на формирование базовой части пенсий, ещё 16% – это индивидуальный тариф.