Названы популярные диеты, которые могут навредить здоровью

Диетолог Ирина Писарева в беседе назвала популярные диеты, которые могут принести серьёзный вред здоровью. По ее словам, самая распространенная ошибка тех, кто собирается скинуть лишние килограммы – это длительное голодание, передаёт RT.

Как пояснила специалист, после того как «голодающий» возвращается к обычному рациону питания, он начинает значительно больше есть, чем раньше. А это приводит к быстрому набору весу и проблемам со здоровьем.

Не менее опасны так называемые монодиеты. Они предполагают употребление одного продукта. В этом случае организм не получает необходимые витамины и микроэлементы. Как следствие, резко снижается иммунитет и значительно ухудшается общее состояние.

Кроме того, вред здоровью может принести и детокс-диет, во время которых пьют только соки или смузи из овощей и фруктов.

«Дело в том, что в кишечник попадает всё размешанное. Поэтому кишечник не тратит энергии, чтобы это переварить, из-за чего идет атрофия, что в дальнейшем может привести даже к онкологии», – резюмировала Писарева.

