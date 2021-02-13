Погода в России: снежный апокалипсис продолжается

Аномальный снегопад, который начался в российской столице вечером в четверг и продолжается до сих пор, уже принёс в Москву 65% месячной нормы осадков.

Погода в Москве. Такого не было почти 50 лет

При этом снегопад в Москве в пятницу, 12 февраля, побил суточный рекорд для этого дня, который держался почти 50 лет назад. Накануне к 18:00 мск в столице выпало 9 мм осадков, что составляет 25% месячной нормы. Предыдущий рекорд для 12 февраля был установлен уже в далёком 1973 году. Согласно же данным синоптиков столичного метеобюро, за минувшую ночь (к 06:00 мск) прирост осадков российской столице превысил 40% от нормы.

По прогнозу метеорологов, в субботу, 13 февраля Москва продолжит находиться под влиянием мощных атмосферных масс. Но, количество осадков всё-таки немного сократится. При северо-восточном ветре с порывами до 17 метров в секунду и атмосферном давлении 743-744 мм рт. ст., температурный фон будет держаться на уровне минус 12-13 днём и до минус 15-17 – после полуночи. По ощущениям же будет казать, что воздух остыл до минус 20-25.

Снежный апокалипсис, который сейчас наблюдается не только в столичном регионе, но также по всему центру России, стал следствием обширного балканского циклона «Волькер». Именно он спровоцировал обильные снегопады, порыва ветра до 20-25 метров в секунду, метель, гололёд и заносы на дорогах, видимость составляла около 500 метров.

Из-за непогоды вчера Москва встала в десятибалльных пробках, впервые было закрыто Третье транспортное кольцо (ТТК). По прогнозам, центра погоды «Фобос» всего с пятницы по воскресенье в столице России выпадет около 80% от месячной нормы осадков, а высота снежного покрова составит 55-60 см.

В столице из-за снежного апокалипсиса был создан Оперативный штаб по координации работы городских служб. Дороги в Москве приводят в порядок более 13 тыс. единиц техники и 60 тысяч работников коммунальных служб. Сам снег вывозиться на специальные стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации.

Погода в России. Стихия бушует в Крыму и Краснодарском крае

Под властью суперциклона находится не только Москва. Снегом заметает Смоленскую, Калужскую и Курскую области. В Брянской области под тяжестью снега просела крыша ледового дворца, где в этот момент на катке занимались дети. К счастью, обошлось без трагедии – спасатели эвакуировали 30 человек.

Неспокойно сейчас также на юге страны. Так, штормовое предупреждение объявлено в Крыму – там столбики термометров опустились ниже нуля градусов, бушует метель, а скорость ветра составляет 30 метров в секунду. Коммунальные службы по всему полуострову переведены в режим повышенной готовности, асфальт обрабатывается реагентами.

В Краснодарском крае, где вчера было ещё плюс 18, ночью стало холоднее сразу более чем на 20 градусов и также повалил снег. Сейчас в столице Кубани – Краснодаре - минус 2, идут осадки, а для уборки улиц местные власти дополнительно задействовали почти 100 машин спецтехники.

