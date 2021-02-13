США призывают Китай обнародовать все данные о происхождении коронавируса

Администрация президента США призвала Китай обнародовать всю имеющуюся в его распоряжении информацию о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

«Чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и лучше подготовиться к следующей, Китаю нужно обнародовать информацию о начальном этапе распространения вируса», – заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Важно, чтобы этот доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был независимым. Нужно, чтобы в нем содержались выводы специалистов, сделанные без вмешательства китайских властей», – сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что китайские власти отказались предоставить сотрудникам ВОЗ необработанные данные о ранних случаях инфицирования коронавирусом, которые могли бы помочь экспертам установить, как и когда вирус впервые начал распространяться в Китае.

14 января 2021 года эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань, с целью расследовать происхождение коронавируса SARS-CoV-2.

29 января 2021 года, после двухнедельного карантина, специалисты ВОЗ смогли приступить к работе. Они отправились в городскую больницу Уханя, куда поступили в декабре позапрошлого года первые больные COVID-19. Затем эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, из которого, по одной из версий, мог распространиться коронавирус.

В декабре 2020 года информационное агентство Associated Press (AP) опубликовало результаты многомесячного расследования, в которых говорится, что любые исследования о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 в Китае находятся под жестким контролем властей. AP утверждает, что обладает китайскими секретными документами, содержащими служебные сведения из кабинета министров Китая и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Кроме того, расследование опирается на десятки интервью с китайскими и иностранными учеными. По сведениям АР, правительство Китая следит за всеми научными исследованиями и требует, чтобы публикация любых данных была одобрена новой специальной комиссией, которая подчиняется непосредственно председателю КНР Си Цзиньпину.

AP утверждает, что ранее группа исследователей посетила в Китае пещеру, где обитают летучие мыши, и смогла взять образцы, но они были конфискованы правительством, а специалистам приказали не разговаривать с прессой. Сотрудники AP предприняли также попытку попасть в эту пещеру, но полиция и люди в штатском, следившие в Китае за журналистами, блокировали доступ к пещере с летучими мышами. Агентство делает вывод, что тотальный контроль китайских властей подчинен одной лишь цели — отвести от Китая любые подозрения относительно причин появления коронавируса.