Twitter заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах по контролю над вооружениями

Twitter заблокировал официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене, сообщает «РИА Новости».

«В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам? Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, — это явная цензура», — написал глава российской делегации Константин Гаврилов в личном аккаунте в Twitter. Он отметил, что на время блокировки вся информация будет публиковаться на его странице.

14 января Twitter без объяснения причин заблокировал доступ к учетной записи @spitnikvaccine создателей вакцины от коронавируса «Спутник V». Позже доступ к аккаунту «Спутник V» был восстановлен.

9 января Twitter объявил о том, что навсегда заблокировал доступ к аккаунту президента США Дональда Трампа из-за несогласия с его высказываниями.